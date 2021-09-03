Кім Чен Ин закликав посилити програму профілактики епідемій

Під час засідання політбюро 2 вересня Кім Чен Ин закликав чиновників провести більш жорстку кампанію з профілактики епідемій.

До теми Особливість вакцини CoronaVac: чому ефективність недооцінена

За його словами, офіційні особи повинні пам'ятати, що "профілактика епідемій є завданням першорядної важливості, яку не можна послаблювати ні на мить"

Також лідер КНДР "закликав повністю надати матеріальні і технічні засоби, необхідні для посилення профілактики епідемій, підвищити професійні кваліфікації і ролі посадових осіб в області запобігання епідемій і подальшого вдосконалення системи профілактики епідемій".

Чи є COVID-вакцини у КНДР

Нyа тижні влада Північної Кореї відмовилися прийняти близько 3 мільйонів доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac.

А в липні Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом в КНДР

Нагадаємо, що офіційно Північна Корея повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що країна протестувала на коронавірус приблизно 36 тисяч людей. Але, мовляв, не виявили жодного підтвердженого випадку інфікування.

Зверніть увагу! Раніше більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.