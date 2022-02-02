В кого частіше трапляється інсульт – у молодих жінок чи чоловіків

Оскільки чоловіки більше схильні до гострих порушень мозкового кровообігу, і лікарі, і пацієнти часто схильні до стереотипу про те, що жінки рідше стикаються з інсультами. Але виявилось що це не так.

Нове дослідження інсульту

Щоб оцінити ризик інсульту у молодих чоловіків та жінок у різних вікових групах, неврологи з Університету Колорадо відібрали 19 досліджень, у яких аналізувалися дані близько 70 тисяч пацієнтів із цим діагнозом.

Читайте також: Як впливають на здоров'я зайняття спорту при браку сну

Виявилося, що у молодих жінок 18 – 35 років ризик розвитку ішемічного інсульту на 44% вищий у порівнянні з чоловіками тієї ж вікової групи. Цей розрив скоротився у групі 35 – 45 років, проте, як і раніше, залишився значним.

Причини поки невідомі

Після 45 років ймовірність інсульту у чоловіків стала вищою та збільшувалася з віком. На думку неврологів, це може бути пов'язане з ширшою поширеністю атеросклерозу серед чоловіків старшого віку – як відомо, це один із ключових факторів ризику інсульту.

Дані про те, що молоді жінки можуть бути непропорційно схильні до ризику ішемічного інсульту, представляють серйозний відхід від нинішнього наукового розуміння і може мати наслідки щодо діагностики та профілактики інсультів у молодих людей",

– зазначили вчені.

У дослідженні не розглядалися причинно-наслідкові зв'язки цього феномену, тому причини підвищеної вразливості молодих жінок до інфаркту мозку невідомі. Фахівці відзначили, що традиційними факторами ризику інсульту є підвищений артеріальний тиск, високий холестерин та атеросклероз, проте ці стани не дуже характерні для жінок віком 18 – 35 років. Ймовірно, в основі цього механізму є інші причини, які поки що не вивчені, вважають неврологи.

Що робити лікарям

Одним з основних висновків цього дослідження є те, що інсульт трапляється у всіх вікових групах, навіть у молодих людей без факторів ризику. Якщо у молодої людини будь-якої статі з'являються осередкові неврологічні симптоми, лікарям не слід виключати ймовірність лише тому, що вона не відповідає типовому профілю пацієнта з інсультом.

Раніше команда дослідників виявила, що люди, які помирають від серцевого нападу під час або незабаром після сексу, є рідкістю. Тому навіть літнім людям не потрібно турбуватись через це.