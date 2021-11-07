Молоді хворі часто мають в анамнезі низку супутніх захворювань. Серед найчастіших діагнозів – ожиріння та діабет. Про це розповіла заступниця головного лікаря з медичної частини 5-ї клінічної лікарні Києва Ельміра Мамедова.

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Вона наголосила, що до лікарні під час цієї хвилі коронавірусу стали госпіталізувати і 19, 20 та 30-річних молодих людей. Багатьом із них потрібні реанімаційні заходи.

Разом з тим, навесні в лікарні було більше людей похилого віку і багато з них вдало побороли хворобу.

Хронічні захворювання, які суттєво погіршую протікання коронавірусу

Особливістю таких молодих людей, є присутність у анамнезі захворювань, що суттєво погіршують симптоми коронавірусу. Серед інших недуг, на які страждають госпіталізовані до лікарні молоді люди, вона виокремила зайву вагу та діабет.

Ожиріння дуже багато. Я не думала, що це така поширена хвороба серед молоді,

– сказала Мамедова.

Головною причиною такої вразливості людей до коронавірусу, що хворіють на цукровий діабет, є низький імунітет. Разом з тим, такі молоді люди із зайвою вагою набагато довше одужують.

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Смертність серед діабетиків до 30 років також доволі висока – приблизно 10%. Також коронавірус загрожує діабетикам:

зараженням крові;

затяжною пневмонією;

більш вираженою дихальною недостатністю.

Це означає, що кисневої терапії пацієнти із діагностованим ожирінням чи діабетом потребують вже із перших днів захворювання.

Крім цього, медикиня сказала, що щодня до лікарні прибуває на лікування від коронавірусу приблизно 20 осіб, помирає – 2, виписують – 24.