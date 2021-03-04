Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що норм вакцинації в Україні не мінятимуть: залишаться 4 етапи. Проте, не виключає глава уряду, вище у черзі можуть підняти певні категорії населення, для яких ризик інфікуватись – чималий.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. Серед претендентів на позачергове щеплення – журналісти та священники, проте це – лише на стадії обговорення.

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Етапи вакцинації накладатимуться

У нас ці етапи так і розписані, вони накладаються: не завершивши перший етап, ми розпочинаємо другий етап вакцинації. Туди якраз входять освітяни, медики, окрім тих, які працюють з коронавірусом, військові, крім тих, хто в зоні ООС,

– сказав прем'єр-міністр.

Такі накладки етапів будуть можливі через управління електронним реєстром. Якщо в одному регіоні закінчаться охочі щепитись з першого етапу, то розпочнуть вакцинувати зареєстрованих на другий. Жодних прив'язок до дат, не буде, обіцяє Шмигаль.

Етапи вакцинації відповідають європейським

Глава уряду наголошує, що розподіл на етапи в Україні відповідає європейському. Проте можуть і змінити порядок щеплення.

Є ідеї вакцинувати, посунути по пріоритетності, можливо, журналістів. На Всеукраїнській раді церков радили вище підняти в етапності священнослужителів, тому що в них висока контактність з людьми,

– зауважив прем'єр.

Цікаво! Як повідомив віцепрем'єр– міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, через портал та додаток "Дія" на вакцинацію вже записались близько 100 тисяч українців. За повідомленням МОЗ, станом на 4 березня від COVID-19 щепили вже майже 7 тисяч громадян.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу