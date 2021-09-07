Він поширюється і розмножується ефективніше, ніж інші. А нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення. Про це розповів професор прикладної вірусології Тартуського університету в Естонії Андрес Мерітс.

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Так, нові мутації вірусу відбуваються в основному серед таких людей:

які не перехворіли на COVID-19;

які не вакциновані від коронавірусу.

Завдяки здатності поширюватися, Дельта-штам знайде майже всіх людей, які мають навіть мінімальні соціальні контакти,

– сказав вірусолог.

Він додав, що наявні вакцини також ефективні проти нього – вони також допоможуть полегшити перебіг недуги у разі хвороби.

Чому хворіють вакциновані

Він пояснив, що вакциновані люди також хворіють. Це можна пояснити тим, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилася занадто велика.

Інші штами

Говорячи про нові штами коронавірусу, зокрема про штам Мю, який може бути стійким до вакцин, Мерітс зазначив, що це не суперник Дельта-штаму.

"Якщо їх порівняти, то Дельта-штам як заєць проти черепахи. Штам Мю був поширений в червні в США, тоді приблизно 5% випадків захворювання були викликані ним. Зараз ця мутація вірусу практично зовсім зникла, він виявився повністю вибитий штамом Дельта, на частку якого припадає десь 99% випадків", – пояснив вірусолог.

Він також додав, що нові штами завжди виникають серед людей, які не вакциновані.

Важливо Штам коронавірусу МЮ здатний обходити захист антитіл

Нагадаємо, що дослідники довели – коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше. Зокрема, частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.