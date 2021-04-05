Кого найбільше вражає "британський" штам COVID-19
Головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю епідеміологія Наталія Виноград помітила, що в Україні змінилась клінічна картина коронавірусу. Вона вважає, що це може бути обумовлено поширенням "британського" штаму.
Джерело:НВ
Під час пресконференції епідеміологиня розповіла, що найчастіше коронавірус діагностують у людей в віці 40 – 49 років та 50 – 59 років. Натомість найвища смертність у віковій групі 60 – 69 та від 70 років.
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Вірус став агресивнішим: які зміни помітили лікарі
Загалом, згідно зі слів Наталії Виноградової та лікаря-анастезіолога Сергія Дуброва, "британський" штам коронавірусу став агресивнішим до:
- Дітей молодшого віку. Виноградова зазначила, що це не було властиво для уханського штаму вірусу;
- Молодих та фізично здорових людей. Особливо чоловіків.;
- Вагітних.
З клінічної точки зору більше молодих хворих. Досить багато молодих, фізично здорових пацієнтів. В основному це чоловіки у віці 27−44 років, фактично без супутніх патологій. Вони мають важкий або критичний перебіг захворювання,
– розповів Сергій Дубров.
Він переконаний в тому, що зміни у віковій групі пов'язані із циркуляцією "британського" штаму коронавірусу. Лікар також додав, що зростає кількість тяжких випадків коронавірусу серед вагітних жінок. Хоч на початку пандемії такі ситуації були рідкісними.
Перебіг у вагітних набагато тяжчий, ніж коли був уханьський вірус. Коли ми з вагітними, грубо кажучи, взагалі не мали проблем. У переважної більшості вагітних перебіг був легким,
– зауважив він.
До слова, за попередніми даними "британський" штам коронавірусу N501Y на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
Як захиститися від коронавірусу
Джерело: Центр громадського здоров'я
- Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. Якщо такої можливості немає, то користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 70% спирту;
- Не торкайтеся до обличчя, особливо очей, рота, носа, оскільки саме через них інфекція найлегше проникає в організм;
- Дотримуйтесь фізичної дистанції у відстані 1,5 метра;
- Одягайте маску в громадських місцях та слідкуйте, щоб вона закривала ніс та рот;
- Дотримуйтесь етикету кашлю – кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;
- Якщо розумієте, що у вас з'являються симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до лікаря.
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