Кого найбільше вражає "британський" штам COVID-19

Джерело:НВ
Головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю епідеміологія Наталія Виноград помітила, що в Україні змінилась клінічна картина коронавірусу. Вона вважає, що це може бути обумовлено поширенням "британського" штаму.
Під час пресконференції епідеміологиня розповіла, що найчастіше коронавірус діагностують у людей в віці 40 – 49 років та 50 – 59 років. Натомість найвища смертність у віковій групі 60 – 69 та від 70 років.
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Загалом, згідно зі слів Наталії Виноградової та лікаря-анастезіолога Сергія Дуброва, "британський" штам коронавірусу став агресивнішим до:
З клінічної точки зору більше молодих хворих. Досить багато молодих, фізично здорових пацієнтів. В основному це чоловіки у віці 27−44 років, фактично без супутніх патологій. Вони мають важкий або критичний перебіг захворювання,
– розповів Сергій Дубров.
Він переконаний в тому, що зміни у віковій групі пов'язані із циркуляцією "британського" штаму коронавірусу. Лікар також додав, що зростає кількість тяжких випадків коронавірусу серед вагітних жінок. Хоч на початку пандемії такі ситуації були рідкісними.
Перебіг у вагітних набагато тяжчий, ніж коли був уханьський вірус. Коли ми з вагітними, грубо кажучи, взагалі не мали проблем. У переважної більшості вагітних перебіг був легким,
– зауважив він.
До слова, за попередніми даними "британський" штам коронавірусу N501Y на 64% смертельніший за інші штами COVID-19.
Джерело: Центр громадського здоров'я