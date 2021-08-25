Нове дослідження

Група вчених зібрала дані про більш ніж 128 тисячах хірургічних пацієнтів з лікарень 115 країн. Всі учасники перенесли різні операції в жовтні 2020 року, коли в багатьох державах спостерігався підйом захворюваності COVID-19.

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Дослідники вивчили всі випадки тромбоемболії або тромбозу глибоких вен, які були зареєстровані протягом 30 днів після втручання. Вони також відстежили дані про підтвердження COVID-19 у пацієнтів за 1 – 7 тижнів до операції або безпосередньо в стаціонарі.

Ризик виникнення тромбозу під час операції

У цій групі тромбоз розвинувся у 742 осіб незабаром після операції.

За оцінками вчених, у пацієнтів, які заразилися під час хірургічного втручання або в стаціонарі, ризик тяжкого порушення згортання крові підвищений на 50% у порівнянні із середнім.

Ще вразливішими виявилися ті, хто переніс COVID-19 до хірургічної операції – у таких пацієнтів ймовірність утворення тромбів збільшується на 90%.

Автори дослідження також з'ясували, що у пацієнтів після COVID-19, у яких розвинувся тромбоз глибоких вен під час операції або незабаром після неї, був значний ризик смерті протягом 30 днів.

Так, у пацієнтів з SARS-CoV-2 смертність без венозної тромбоемболії склала 7,4%, а з цим ускладненням – 40,8%. Вчені попередили, що поки немає даних про ефективну профілактику порушень згортання крові в цій групі пацієнтів.

Раніше вчені проаналізували зразки крові, взяті у пацієнтів з коронавірусом, які лежали у відділенні інтенсивної терапії та виявили, що між молекулою, яка спричиняє згортання і білком-регулятором ADAMTS13, серйозно порушений баланс саме у пацієнтів з важкою формою COVID-19.