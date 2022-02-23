Вплив післяпологової депресії

За словами дослідників, важливо краще визначити фактори ризику післяпологової депресії через потенційний вплив на здоров’я як матерів, так і дітей. Наприклад, дослідники підкреслюють, що жінки у два рази частіше, ніж чоловіки, страждають від депресії в дітородному віці.

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Дослідники відзначають, що діти жінок, які відчувають післяпологову депресію, частіше страждають від великої депресії та інших психічних розладів.Наявність матері, яка переживає післяпологову депресію, також пов’язана з проблемами розвитку дітей, зокрема з нижчим IQ та повільним розвитком мови.

Нове дослідження післяпологової депресії

Щоб краще зрозуміти фактори ризику післяпологової депресії, дослідники проаналізували відповіді понад 1,1 мільйона. За віковими групами відсоток жінок, які самостійно повідомляли про симптоми післяпологової депресії, був найвищим серед 18 – 24-річних – 10%.

Вік

Рівень післяпологової депресії потім суттєво знижувався зі збільшенням віку, знижуючись до 6,5% для 35 – 39-річних, а потім трохи зросли до 6,9% серед жінок 40 років і старше. У всіх вікових групах післяпологова депресія була значно нижчою серед жінок, які раніше мали дітей, ніж у матерів, які народжували вперше.

Близнюки

Жінки, які народили близнюків, частіше повідомляли про післяпологову депресію – 11,3% матерів близнюків повідомили про симптоми, у порівнянні з 8,3% матерів однієї дитини. Особливо яскраво ця різниця була серед осіб у віці 40 років і старше; 15% матерів у цій віковій групі, які мають близнюків, повідомили про симптоми післяпологової депресії, у порівнянні з 6,6% матерів однієї дитини.

Дослідники не виявили істотної різниці в частоті післяпологової депресії у матерів хлопчиків і дівчаток.