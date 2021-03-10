Постковідний синдром часто розвивається у тих, хто переніс COVID-19 без симптомів. При цьому прояви цього стану можуть зберігатися не менше двох місяців.

Нове дослідження постковіду

Автори нового дослідження фокусувалися на людях, які були інфіковані коронавірусом, але не потребували госпіталізації. Вони проаналізували історії хвороби 1407 жителів Каліфорнії, у яких був позитивний ПЛР-тест на SARS-CoV-2.

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Через 60 днів у 27% з них все ще були симптоми постковідного синдрому, включаючи задишку, кашель, біль у грудній клітці або животі. З 34 дітей, дані яких включили в дослідження, довгий ковід розвинувся у 11.

Приблизно у третини людей з тривалими порушеннями після перенесеної інфекції не було симптомів COVID-19 протягом 10 днів після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус, тобто, гострий період у них пройшов безсимптомно. Вчені відзначають, що дослідження "захопило" лише невелику кількість безсимптомних пацієнтів, оскільки ті рідко проходять тести на коронавірус.

Найчастіші симптоми постковіду

Вчені виділили кластери симптомів постковідного синдрому (групи проявів, які часто зустрічалися разом):

Задишка, тривожність, прискорене серцебиття, головний біль, біль в животі. Кашель, втома, розлад смаку, м'язовий біль, нудота. Лихоманка, головний біль, біль у м'язах, прискорене серцебиття, біль в животі. Біль у грудній клітці, прискорене серцебиття, тривожність, безсоння. Діарея, біль в животі, втома, нудота, головний біль.

Одна із сильних сторін нової наукової роботи – вчені не розглядали симптоми, які були в учасників дослідження протягом року до захворювання COVID-19. Тобто, вони враховували тільки ті симптоми, які з'явилися після перенесеної інфекції. Це стало можливо завдяки доступу до повних електронних історій хвороби.