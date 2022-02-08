Пандемія COVID-19 на сьогодні призвела до смерті близько 6 мільйонів людей у ​​всьому світі. У цієї інфекції цілий спектр різних симптомів, у тому числі головний біль, кашель, міалгія (біль у м'язах), задишка, діарея та артралгія (болі у суглобах).

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Але одним з ранніх і характерних вчені називають зміну нюху і пов'язаний з ним розлад смакових відчуттів. У деяких людей цей симптом зберігається після одужання.

Нове дослідження зникнення нюху при коронавірусу

Французькі вчені з'ясували, у яких людей найчастіше виникає ця неприємна, але не найстрашніша ознака коронавірусу. Вони використали дані національного дослідження SAPRIS, у якому взяли участь 279478 французів. Для аналізу були відібрані учасники, ймовірно, інфіковані SARS-CoV-2 під час першої хвилі пандемії.

У кого найчастіше зникає нюх

До дослідження було включено 3439 осіб. З них 750 учасників повідомили про втрату смаку та нюху під час хвороби. За результатами дослідження, куріння, вживання не менше двох порцій алкоголю на день та жіноча стать були пов'язані з вищою ймовірністю цих симптомів.

У 90% учасників дослідження втрата смаку та нюху були пов'язані з широким спектром інших симптомів, а 10% учасників втратили виключно нюх та смак. Також люди у віці 30, 50, 60 або 70 років показали високу ймовірність цих ознак порівняно, наприклад, із сорокалітніми людьми.

Що відомо про підвид Омікрону

Він у 1,5 раза заразніший, ніж його вихідний штам, відповідно, може поширюватися швидше. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей. Хоча, наразі, немає жодних доказів того, що вакцина знижує ефективність проти симптомів хвороби.

Цей штам ще називають "прихованим".

Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.

ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.