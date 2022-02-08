У кого найчастіше зникає нюх при коронавірусі
Джерело:medRxiv
Характерними симптомами коронавірусної інфекції вважаються розлад смаку та нюху. Вчені з'ясували, у яких людей після зараження SARS-CoV-2 найчастіше турбують ці проблеми.
Пандемія COVID-19 на сьогодні призвела до смерті близько 6 мільйонів людей у всьому світі. У цієї інфекції цілий спектр різних симптомів, у тому числі головний біль, кашель, міалгія (біль у м'язах), задишка, діарея та артралгія (болі у суглобах).
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Але одним з ранніх і характерних вчені називають зміну нюху і пов'язаний з ним розлад смакових відчуттів. У деяких людей цей симптом зберігається після одужання.
Нове дослідження зникнення нюху при коронавірусу
У кого найчастіше зникає нюх
До дослідження було включено 3439 осіб. З них 750 учасників повідомили про втрату смаку та нюху під час хвороби. За результатами дослідження, куріння, вживання не менше двох порцій алкоголю на день та жіноча стать були пов'язані з вищою ймовірністю цих симптомів.
У 90% учасників дослідження втрата смаку та нюху були пов'язані з широким спектром інших симптомів, а 10% учасників втратили виключно нюх та смак. Також люди у віці 30, 50, 60 або 70 років показали високу ймовірність цих ознак порівняно, наприклад, із сорокалітніми людьми.
Що відомо про підвид Омікрону
- Він у 1,5 раза заразніший, ніж його вихідний штам, відповідно, може поширюватися швидше. Переважно він здатний заражати вакцинованих людей. Хоча, наразі, немає жодних доказів того, що вакцина знижує ефективність проти симптомів хвороби.
- Цей штам ще називають "прихованим".
- Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США.
- ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть "інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 важче захворювання.