У кого найімовірніше розвинеться постковід після хвороби

Оскільки пандемія триває вже третій рік, багато пацієнтів продовжують відчувати тривалі наслідки коронавірусу. Чому так відбувається – вчені досі не знають.

Утім міжнародна команда дослідників зі Швейцарії розробила новий інструмент, щоб це з'ясувати. Він міг би передбачити, у яких пацієнтів, інфікованих COVID-19, розвинеться постгострий COVID-19 (також відомий як тривалий ковід або постковід).

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У цій новій роботі дослідники вивчили історію хвороби 175 людей, які хворіли на коронавірус, а також ще 40 людей, які раніше не інфікувались. Дослідження тривало приблизно один рік.

За цей час вони виявили:

82,2% тих, хто переніс коронавірус у важкій формі, мали постковід;

тоді як наслідки недуги відчували лише 53,9% пацієнтів з легким перебігом.

Вони також виявили, що пацієнти з тривалим коронавірусом також виробляли менше антитіл IgM та IgG3 протягом перебігу інфекції, ніж у пацієнтів із легкими інфекціями. Рівень антитіл у інфікованих пацієнтів, у яких не розвинувся постковід, зростав із зараженням.

У кого найбільше шансів мати постковід

Дослідники також виявили, що інші фактори ризику також відіграють роль – наприклад, пацієнти з астмою та люди старшого віку мають тенденцію до розвитку тривалого ковіду.

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Симтоми постковіду

Незабаром після початку пандемії лікарі повідомили, що деякі пацієнти, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати такі симптоми ще довго після перенесеної хвороби: