У кого найімовірніше розвинеться постковід після хвороби
Джерело:MedicalXpress
Оскільки пандемія триває вже третій рік, багато пацієнтів продовжують відчувати тривалі наслідки коронавірусу. Чому так відбувається – вчені досі не знають.
Утім міжнародна команда дослідників зі Швейцарії розробила новий інструмент, щоб це з'ясувати. Він міг би передбачити, у яких пацієнтів, інфікованих COVID-19, розвинеться постгострий COVID-19 (також відомий як тривалий ковід або постковід).
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У цій новій роботі дослідники вивчили історію хвороби 175 людей, які хворіли на коронавірус, а також ще 40 людей, які раніше не інфікувались. Дослідження тривало приблизно один рік.
За цей час вони виявили:
- 82,2% тих, хто переніс коронавірус у важкій формі, мали постковід;
- тоді як наслідки недуги відчували лише 53,9% пацієнтів з легким перебігом.
Вони також виявили, що пацієнти з тривалим коронавірусом також виробляли менше антитіл IgM та IgG3 протягом перебігу інфекції, ніж у пацієнтів із легкими інфекціями. Рівень антитіл у інфікованих пацієнтів, у яких не розвинувся постковід, зростав із зараженням.
У кого найбільше шансів мати постковід
Дослідники також виявили, що інші фактори ризику також відіграють роль – наприклад, пацієнти з астмою та люди старшого віку мають тенденцію до розвитку тривалого ковіду.
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Симтоми постковіду
Незабаром після початку пандемії лікарі повідомили, що деякі пацієнти, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати такі симптоми ще довго після перенесеної хвороби:
- втрата нюху та/або смаку;
- утруднене дихання;
- "туман у мозку";
- втому;
- порушення сну.