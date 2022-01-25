На кого негативніше вплинула пандемія – на чоловіків чи на жінок

За останні два роки ми всі втомилися від пандемії і всього, що з нею пов'язано – обмежень, масок та вічної невизначеності. Опитування, проведене в США, показало, кому і в яких пропорціях важче.

Нове дослідження впливу пандемії

Опитування проводилося на порталі WebMD з 23 грудня по 4 січня, у ньому брали участь 120 чоловіків та 369 жінок різного віку. Читачів попросили відповісти, як часто вони відчувають негативні емоції від пандемії – злість, розчарування – а також розповісти про свої харчові та алкогольні звички в останні два роки.

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Психологічний стан

Результати показали, що втомою від пандемії більше страждають жінки, ніж чоловіки – 40% проти 34%. Крім того, жінок частіше "накриває" смутком та розчаруванням через те, що відбувається, – 25% проти 18%. Ще 34% чоловіків повідомили, що встигли пристосуватися до змін і більше не переживають, серед таких учасниць виявилося 23%.

У ході опитування також з'ясувалося, що люди до 45 років переживають через пандемію більше, ніж старші респонденти. Майже половина учасників до 45 років (46%) повідомила, що щодня відчуває втому від того, що відбувається, тоді як серед людей старшого віку таких виявилося 31%.

Харчування

COVID-19 не найкраще позначився на харчових звичках, насамперед у жінок. У потребі заїдати стрес зізналася третина учасниць (31%) і лише 19% учасників чоловічої статі. Більшість чоловіків (61%) повідомили, що вони їдять стільки ж, скільки до пандемії.

Алкоголь

Щодо споживання алкоголю, то в цьому жінки та чоловіки опинилися на рівних: частіше випивати стали 16% учасниць та 17% учасників опитування. При цьому зловживати через стрес більш властиво людям до 45 років 20% проти 14% у старшій віковій групі.

Боротьба зі стресом

Водночас опитування показало, що жінки використовують більше можливостей та ресурсів для того, щоб упоратися з негативними емоціями. Так, у порівнянні з чоловіками вони частіше звертаються за допомогою до психолога (22% проти 6%), шукають підтримки у рідних, друзів та колег (47% проти 27%), знаходять нові хобі (28% проти 16%) та освоюють техніки релаксації (32% проти 16%).