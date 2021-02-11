Кого першим вакцинують проти коронавірусу в Україні: відповідь МОЗ

Джерело:24 канал
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику. Бо лікарі – це герої.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" 11 лютого.
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Далі Ляшко зауважив, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення.
Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проводитися на двох платформах. Йдеться про пункти щеплень, а також мобільні бригади.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу