Деяким категоріям населення не потрібно записуватися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Натомість про можливість і дати щеплення має поінформувати керівник.

Мовиться про людей, які потрапляють під кожен етап вакцинальної кампанії. Зараз – це медики, військові на фронті, соціальні працівники, священнослужителі та пенсіонери старше за 80 років.

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Алгоритм запису для роботодавців:

1. Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.

2. Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації.

3. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади.

4. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.

5. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).

Вакцинація в Україні станом на 12 квітня

За 11 квітня 2021 року в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.

Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення. Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу