Кого і як щеплюватимуть під час 2 етапу вакцинації
В Україні стартував другий етап вакцинації проти коронавірусу. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах.
Джерело:24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 22 березня розповів скільки пунктів вакцинації працюватиме в країні.
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З 22 березня в Україні починається чергова ланка другого етапу вакцинації. Крім мобільних бригад додаються ще стаціонарні пункти щеплень в кількості 565 одиниць,
– уточнив він.
Хто отримає щеплення
За словами Степанова, вакцинація другої ланки охоплює людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом, це інші медпрацівники, які працюють не тільки у відділеннях для хворих на коронавірус.
Крім того, на цьому тижні стартує імунізація сімейних лікарів.
Міністр додав, що з прибуттям нових партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери, працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше 70 років.
Ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров'я та людей, які залучені в роботі соціальної сфери,
– зауважив Степанов.
Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні
- В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу 2715 людей.
- З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату.
- Всього Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Наразі очікують на постачання інших вакцин, зокрема Pfizer та Novax.
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