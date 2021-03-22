Кого і як щеплюватимуть під час 2 етапу вакцинації

В Україні стартував другий етап вакцинації проти коронавірусу. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах.

Очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 22 березня розповів скільки пунктів вакцинації працюватиме в країні.

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З 22 березня в Україні починається чергова ланка другого етапу вакцинації. Крім мобільних бригад додаються ще стаціонарні пункти щеплень в кількості 565 одиниць,

– уточнив він.

Хто отримає щеплення

В рамках 2 етапу вакцинації від коронавірусуи, де будуть робити щеплення.

За словами Степанова, вакцинація другої ланки охоплює людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом, це інші медпрацівники, які працюють не тільки у відділеннях для хворих на коронавірус.

Крім того, на цьому тижні стартує імунізація сімейних лікарів.

Міністр додав, що з прибуттям нових партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери, працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше 70 років.

Ми плануємо охопити максимальну кількість працівників первинної медичної допомоги, системи громадського здоров'я та людей, які залучені в роботі соціальної сфери,

– зауважив Степанов.

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу 2715 людей.

З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату.

Всього Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Наразі очікують на постачання інших вакцин, зокрема Pfizer та Novax.

Нагадаємо, що з 1 березня всі охочі можуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу онлайн або за телефоном гарячої лінії.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу