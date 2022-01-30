Які штами вивчали
Втім, зауважимо, що дослідження проводили у період між січнем і березнем 2021 року, коли в Ізраїлі домінував штам коронавірусу Альфа, і період між липнем і вереснем 2021 року, почав поширюватися варіант Дельта.
Увага Аномалії у легенях: причини задишки навіть після одужання від COVID-19
Протягом першого періоду діти в Ізраїлі не могли отримати щеплення проти COVID-19, протягом другого – вакцинацію дозволили проводити серед дітей віком від 12 років.
Результати спостережень
Дослідники виявили, що діти, які жили в сім’ї з обома вакцинованими батьками, хворіли на COVID-19 на 71% рідше, якщо порівняти із сім'ями, у яких батьки нещеплені.
У період, коли в Ізраїлі поширився штам Дельта, ризик дітей захворіти був менший на 58%.
Зокрема, у сім'ях, де один із батьків вакцинований, діти мали на 26% нижчий ризик зараження коронавірусом, коли домінував варіант Альфа. І відповідно, під час поширення штаму Дельта ризик дітей заразитися був менший на 21%.
"Кокон вакцинації"
Дитячий інфекціоніст Емі Едвардс назвав такий "кокон вакцинації" хоч і не повним, але ефективним захистом дітей проти коронавірусу.
В іншому дослідженні вчені вивчали сім'ї, які були вакциновані препаратом Pfizer до і після того, як серед населення поширився штам Дельта.
Як штам Дельта змінив ефективність вакцинЗа оцінками вчених, загальна ефективність вакцини становила майже 92% протягом 10 – 90 днів після вакцинації та 61% більш ніж через три місяці після другої дози. Коли почав домінувати штам Дельта, ефективність Pfizer знизилась до 65% протягом 10 – 90 днів і до 24% більш як через три місяці після другої дози.
Попри це, коли дослідники розглядали ризики інфікування для дітей у вакцинованих сім'ях, вони виявили зниження ризику для дітей, які піддалися впливу вакцинованих інфікованих членів сім’ї, незалежно від того, який штам коронавірусу циркулював.
Що відомо про безпечність вакцинації дітей
- Ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Як показувало дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.
- З 23 листопада в Ізраїлі почали вакцинувати проти коронавірусу дітей, віком від 5 до 11 років. Наразі Ізраїль готується щепити дітей, починаючи з 6-місячного віку.
- У США схвалили уже бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років.