Які штами вивчали

Втім, зауважимо, що дослідження проводили у період між січнем і березнем 2021 року, коли в Ізраїлі домінував штам коронавірусу Альфа, і період між липнем і вереснем 2021 року, почав поширюватися варіант Дельта.

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Протягом першого періоду діти в Ізраїлі не могли отримати щеплення проти COVID-19, протягом другого – вакцинацію дозволили проводити серед дітей віком від 12 років.

Результати спостережень

Дослідники виявили, що діти, які жили в сім’ї з обома вакцинованими батьками, хворіли на COVID-19 на 71% рідше, якщо порівняти із сім'ями, у яких батьки нещеплені.

У період, коли в Ізраїлі поширився штам Дельта, ризик дітей захворіти був менший на 58%.

Зокрема, у сім'ях, де один із батьків вакцинований, діти мали на 26% нижчий ризик зараження коронавірусом, коли домінував варіант Альфа. І відповідно, під час поширення штаму Дельта ризик дітей заразитися був менший на 21%.

Висновок! Вакцинація батьків забезпечує значний захист для невакцинованих дітей у сім'ї.

"Кокон вакцинації"

Дитячий інфекціоніст Емі Едвардс назвав такий "кокон вакцинації" хоч і не повним, але ефективним захистом дітей проти коронавірусу.

В іншому дослідженні вчені вивчали сім'ї, які були вакциновані препаратом Pfizer до і після того, як серед населення поширився штам Дельта.

Як штам Дельта змінив ефективність вакцин За оцінками вчених, загальна ефективність вакцини становила майже 92% протягом 10 – 90 днів після вакцинації та 61% більш ніж через три місяці після другої дози. Коли почав домінувати штам Дельта, ефективність Pfizer знизилась до 65% протягом 10 – 90 днів і до 24% більш як через три місяці після другої дози.

Попри це, коли дослідники розглядали ризики інфікування для дітей у вакцинованих сім'ях, вони виявили зниження ризику для дітей, які піддалися впливу вакцинованих інфікованих членів сім’ї, незалежно від того, який штам коронавірусу циркулював.

Важливо! Ризик передачі COVID-19 від інфікованого члена сім'ї був у 100 разів вищим, ніж середній ризик зараження від оточення.

Що відомо про безпечність вакцинації дітей