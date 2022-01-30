"Кокон вакцинації": спосіб, який захистить дітей від коронавірусу

Ізраїльські вчені виявили, що зменшити ризик зараження коронавірусом для нещеплених дітей допомагає вакцинація членів їхньої сім’ї та оточення – це так званий кокон вакцинації.

Які штами вивчали

Втім, зауважимо, що дослідження проводили у період між січнем і березнем 2021 року, коли в Ізраїлі домінував штам коронавірусу Альфа, і період між липнем і вереснем 2021 року, почав поширюватися варіант Дельта.

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Протягом першого періоду діти в Ізраїлі не могли отримати щеплення проти COVID-19, протягом другого – вакцинацію дозволили проводити серед дітей віком від 12 років.

Результати спостережень

Дослідники виявили, що діти, які жили в сім’ї з обома вакцинованими батьками, хворіли на COVID-19 на 71% рідше, якщо порівняти із сім'ями, у яких батьки нещеплені.

У період, коли в Ізраїлі поширився штам Дельта, ризик дітей захворіти був менший на 58%.

Зокрема, у сім'ях, де один із батьків вакцинований, діти мали на 26% нижчий ризик зараження коронавірусом, коли домінував варіант Альфа. І відповідно, під час поширення штаму Дельта ризик дітей заразитися був менший на 21%.

"Кокон вакцинації"

Вакцинація батьків забезпечує значний захист для невакцинованих дітей у сім'ї.

Дитячий інфекціоніст Емі Едвардс назвав такий "кокон вакцинації" хоч і не повним, але ефективним захистом дітей проти коронавірусу.

В іншому дослідженні вчені вивчали сім'ї, які були вакциновані препаратом Pfizer до і після того, як серед населення поширився штам Дельта.

Як штам Дельта змінив ефективність вакцин За оцінками вчених, загальна ефективність вакцини становила майже 92% протягом 10 – 90 днів після вакцинації та 61% більш ніж через три місяці після другої дози. Коли почав домінувати штам Дельта, ефективність Pfizer знизилась до 65% протягом 10 – 90 днів і до 24% більш як через три місяці після другої дози.

Попри це, коли дослідники розглядали ризики інфікування для дітей у вакцинованих сім'ях, вони виявили зниження ризику для дітей, які піддалися впливу вакцинованих інфікованих членів сім’ї, незалежно від того, який штам коронавірусу циркулював.

Що відомо про безпечність вакцинації дітей

Ризик передачі COVID-19 від інфікованого члена сім'ї був у 100 разів вищим, ніж середній ризик зараження від оточення.