У компанії заявили, що коктейль з антитіл AZD7442 захищає проти коронавірусу на 83% впродовж пів року. А проти важкого перебігу хвороби працює ще краще.

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Так, вища доза "коктейлю антитіл" AZD7442 знижує ризик важкого перебігу хвороби на 88%, якщо його вжити впродовж трьох днів після перших симптомів коронавірусу.

Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19,

– заявив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Мене Пангалос.

Основні висновки дослідження: