Коктейль антитіл від AstraZeneca може пів року захищати від коронавірусу: дослідження
Джерело:AstraZeneca
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca відзвітувала про нові результати дослідження ефективності свого коктейлю антитіл AZD7442 для лікування коронавірусу.
У компанії заявили, що коктейль з антитіл AZD7442 захищає проти коронавірусу на 83% впродовж пів року. А проти важкого перебігу хвороби працює ще краще.
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Так, вища доза "коктейлю антитіл" AZD7442 знижує ризик важкого перебігу хвороби на 88%, якщо його вжити впродовж трьох днів після перших симптомів коронавірусу.
Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19,
– заявив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Мене Пангалос.
Основні висновки дослідження:
- Одна доза AZD7442 у дозі 300 мг внутрішньом'язово знижувала ризик розвитку симптоматичного COVID-19 у порівнянні з плацебо на 83%.
- Більше ніж 75% учасників мали супутні захворювання, які піддавали їх високому ризику важкої форми COVID-19.
- Ні в первинному, ні в шестимісячному аналізі не було випадків тяжких смертей, пов'язаних з COVID-19 у пацієнтів, які отримували AZD7442.
- У групі плацебо було 5 випадків важкої форми COVID-19 та 2 смерті.
- Аналіз також показав, що одна доза AZD7442 у 600 мг внутрішньом'язово знижує ризик розвитку тяжкої форми COVID-19 або смерті (від будь-якої причини) на 88% у порівнянні з плацебо.
- Загалом 90% учасників, включених до дослідження, були з груп із високим ризиком прогресування COVID-19.