Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів умови вакцинації працівників компанії. Колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на виїзд мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19.

Компанії можуть записатись в чергу на вакцинацію

Віктор Ляшко зазначив, що залишити заявку можна за номером телефону 0 800 60 20 19. Компанії мають заздалегідь самостійно організувати підготовку та процес вакцинації.

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Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

Що потрібно для запису

Для проведення щеплення керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників. Таких людей має бути не менше 50.

Проте потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу