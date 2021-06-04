Колективний імунітет у 2021 році: чи встигнуть до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів українців

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поставив амбітну мету вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа. Проте для цього знадобиться 10 мільйонів доз вакцин.

За словами Віктора Ляшка, до кінця червня в Україні має бути 3,7 мільйона доз вакцин. Це препарати – CoronaVac, якого вже прибуло майже 2 мільйони, ще буде 500 тисяч Pfizer та 700 тисяч AstraZeneca.

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Однак через масштабний спалах коронавірусу в Індії, звідти припинили поставки вакцини CoviShield. Україна уклала договір на 1,5 мільйонів доз, а отримала поки менше половини.

Про роботу Степанова

Як розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина, Максим Степанов, коли очолював МОЗ, блокував перемовини з виробниками вакцини.

У нього навіть були на столі листи від фармацевтичних компаній про те, що вони могли б поставити в Україну вакцини, але чомусь ця справа не рухалась,

– заявила вона.

На її думку, це цілком реалістично вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа, якщо почати активно вести перемовини і спілкуватись з виробниками, аби додати необхідну кількість вакцин.

Де Україні взяти необхідні дози вакцини

Раніше посаду міністра охорони здоров'я обіймав Максим Степанов. Однак на його місце 20 травня переобрали Віктора Ляшка , який раніше працював головним санлікарем.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, що в Індії вже є позитивна динаміка спаду спалаху коронавірусу. Тому в уряді сподіваються, що найближчим часом країна відновить постачання ліків.

Також Україна розраховує отримати допомогу із вакцинами від Європейського Союзу та США. Країни Заходу "роздають" запаси препаратів біднішим країнам.

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Хто відповідальний за вакцинацію насправді

Вірусолог Володимир Настенко зазначає, що не можна покладати всю відповідальність за наявність чи відсутність вакцин в країні лише на міністра охорони здоров'я. Такі питання мають вирішуватись на рівні прем'єр-міністра та президента.

Він наголосив, що в Ізраїлі, де темпи вакцинації були найшвидшими, про закупівлю вакцин домовлявся саме прем'єр-міністр. Також у деяких країнах-членах ЄС таке питання розв'язують прем'єри.

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Темпи вакцинації в Україні

Однак наявність вакцини – не єдина проблема, яку має розв'язати Ляшко. Багато питань викликають також темпи вакцинації. З її початком в Україні щеплено понад мільйон людей.

Наприклад в Угорщині хоча б 1 щеплення вже отримали 53.6% населення. Водночас ця цифра в Україні становить лише 2.4%. Щоб пришвидшити вакцинацію, в українських великих містах відкривають Центри масової вакцинації.

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Експерти стверджують, що при оптимістичному сценарії, є шанс, що до кінця 2021 року в Україні з'явиться колективний імунітет. Для цього потрібно 42 мільйони доз вакцин та спрощення бюрократичних процедур.