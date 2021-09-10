Мета вакцинації

Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Він нагадав, що раніше організація говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі.

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Втім, Дельта-штам коронавірусу "змінив правила гри". Тож на цьому етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19, цей процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. А формування колективного імунітету вже не є пріоритетною метою.

До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності,

– зазначив Клюге.

На думку епідеміологів, зараз здається "ілюзорним досягнення колективного імунітету лише за допомогою вакцин, але вони залишаються вирішальними для стримування пандемії".

Разом з тим, наголосили, що дуже високий рівень вакцинації також залишається важливим. Все, "щоб зменшити тиск на системи охорони здоров'я, яким відчайдушно потрібно лікувати інші захворювання, окрім COVID-19".

Також припустили, що найімовірніше хвороба залишиться ендемічною і її не вдасться позбутись повністю.

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Джерело: Університет Гопкінса