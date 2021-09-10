Мета вакцинації
Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Він нагадав, що раніше організація говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі.
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Втім, Дельта-штам коронавірусу "змінив правила гри". Тож на цьому етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19, цей процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. А формування колективного імунітету вже не є пріоритетною метою.
До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності,
– зазначив Клюге.
На думку епідеміологів, зараз здається "ілюзорним досягнення колективного імунітету лише за допомогою вакцин, але вони залишаються вирішальними для стримування пандемії".
Разом з тим, наголосили, що дуже високий рівень вакцинації також залишається важливим. Все, "щоб зменшити тиск на системи охорони здоров'я, яким відчайдушно потрібно лікувати інші захворювання, окрім COVID-19".
Також припустили, що найімовірніше хвороба залишиться ендемічною і її не вдасться позбутись повністю.
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Коронавірус у світі: статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на 10 вересня у світі офіційно повідомили про понад 223 мільйони випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.
- Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 654 тисячі американців.
- Наступними ідуть – Індія, Велика Британія, Іран, Бразилія.