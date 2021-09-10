Колективний імунітет від COVID-19 став ілюзорним, – у ВООЗ змінились настрої щодо вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету від недуги. Це поняття зараз назвали "ілюзорним".

Мета вакцинації

Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Він нагадав, що раніше організація говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі.

Увага Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Втім, Дельта-штам коронавірусу "змінив правила гри". Тож на цьому етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19, цей процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. А формування колективного імунітету вже не є пріоритетною метою.

До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності,

– зазначив Клюге.

На думку епідеміологів, зараз здається "ілюзорним досягнення колективного імунітету лише за допомогою вакцин, але вони залишаються вирішальними для стримування пандемії".

Разом з тим, наголосили, що дуже високий рівень вакцинації також залишається важливим. Все, "щоб зменшити тиск на системи охорони здоров'я, яким відчайдушно потрібно лікувати інші захворювання, окрім COVID-19".

Також припустили, що найімовірніше хвороба залишиться ендемічною і її не вдасться позбутись повністю.

Раніше Знищити коронавірус неможливо: ВООЗ назвала небезпечні мутації

Коронавірус у світі: статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса