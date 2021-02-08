Колективного імунітету проти COVID-19 ще немає, – Ганиченко

В Україні станом на лютий 2021 року коронавірусном перехворіли вже понад 1 мільйон 200 тисяч громадян. Однак така кількість є ще недостатньою для того, щоб в країні сформувався колективний імунітет.

Про це розповів старший дослідник, керівник ключових проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він заявив, що вплив колективного імунітету занизький, щоб вважатись вирішальним фактором впливу на коронавірус.

Актуально Ніяких мандрів без вакцинації: Зеленський розповів про майбутні подорожі в ЄС

Чи є в Україні імунітет

Як зазначив Ганиченко, колективний імунітет формується поступово. На це впливає безпосередньо кожна людина, що вже перехворіла коронавірусом.

З кожним доданим до загального числа тих, хто перехворів, нового випадку зараження, колективний імунітет збільшується,

– наголосив він.

Відсоток українців, що вже одужали від COVID-19, є недостатньо значним, щоб виробився повноцінний колективний імунітет. За словами Ганиченка, така кількість перехворілих не може бути ключовим фактором зниження рівня захворюваності.

Сезонність вірусу

Також на зменшення кількості заражених вплинути можуть не лише колективний імунітет та вакцинація населення, а й сезонність коронавірусної хвороби COVID-19.

Сезонність хвороби – період в році, коли відбувається природне стримування вірусу й він поширюється менше.

Ганиченко наголосив, що влітку 2020 року дослідники зафіксували зменшення кількості інфікованих через сезонність вірусу. Вона становила 20 – 40%.

Зокрема, на сезонність впливають такі фактори:

температура повітря; як люди проводять час; скільки контактують між собою.



Етапи вакцинації /Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу