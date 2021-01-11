Колективної імунізації у 2021 році ще не буде, – у ВООЗ пояснили, в чому проблема
Найімовірніше, світ не досягне колективної імунізації від COVID-19 вже у 2021 році. Річ у тім, що жителі деяких країн все одно будуть ще незахищеними, адже не матимуть можливості вакцинуватися.
Таку думку висловила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Сваминатан. Під час брифінгу вона запевнила, що людям не варто розслаблятись та забувати про протиепідемічні заходи.
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"Ми не зможемо досягти колективної імунізації у 2021 році. У деяких країнах будуть залишатися незахищені люди. Заходів повинні дотримуватися в той час, поки вакцинацію проводять найбільш уразливим людям, а ми починаємо охоплювати інші верстви населення", – сказала Сваминатан.
Вона додала, що протиепідемічних заходів людям доведеться дотримуватись як мінімум ще до кінця 2021 року.
Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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