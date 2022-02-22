Коли антитіла після вакцинації найефективніші проти коронавірусу

мРНК-вакцини проти коронавірусу формують найвищий рівень антитіл через декілька місяців після щеплення. А бустерна доза потенційно дозволить людям надовго забути про щеплення.

До таких висновків дійшли вчені Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США. Вони з'ясували, що антитіла після щеплення мРНК-вакцинами "вдосконалюються" щонайменше впродовж 6 місяців.

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У той час імунна система продовжує "тренувати" свої В-клітини, які власне виробляють антитіла.

Яким чином формуються антитіла

Після вакцинації деякі В-клітини стають недовгочасними клітинами, що виробляють антитіла, тоді як інші приєднуються до "зародкових центрів" у лімфатичних вузлах, де антитіла "дозрівають", аби виконувати свої функції.

Клітини, які успішно формуються із "зародкових центрів", можуть стати довгочасними клітинами, виробляючи антитіла, які живуть у нашому кістковому мозку або "В-клітинами пам’яті", які вступають у роботу у разі зараження,

– пояснив провідний дослідник Вашингтонського університету.

Нове дослідження на тваринах показало, що реакції "зародкового центру" тривають лише тижні.

З часом антитіла в крові ефективніше атакували вірус

Однак, аналіз крові тканини лімфатичних вузлів і кісткового мозку від добровольців, які отримали вакцину Pfizer/BioNTech, засвідчили, що реакції зародкового центру, викликані уколами, тривали щонайменше шість місяців, а антитіла з часом лише краще розпізнавали та атакували коронавірус.

Вчені наразі не досліджували здатність антитіл атакувати різні штами коронавірусу, але вони припустили, що антитіла мають краще розпізнавати частини "шипів" вірусу, які є спільними для всіх штамів.

Перспектива дослідження

Науковцям потрібні додаткові випробування, щоб дізнатися, чи є ця реакція зародкового центру унікальною для мРНК-вакцин, чи вона також є характерною і для традиційних вакцин.

До слова, попередньо інша група дослідників підтвердила ефективність бустерної дози проти штамів, окрім Омікрону. І хоча цей штам здатний ухилятися від антитіл, але бустерне щеплення мРНК-вакцини (тобто Pfizer або Moderna) спонукає організм виробляти набагато більший спектр антитіл, від яких вірусу важче ухилятися.

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Бустерна доза дозволить імунній системі заздалегідь протидіяти і новим штамам коронавірусу, які можуть з’явитись в майбутньому. Тому