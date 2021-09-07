Коли болить усе тіло: що таке фіброміалгія та як її розпізнати

Вас турбує біль у всьому тілі чи відчуття постійної втоми без конкретних на те причин? Можливо, у вас фіброміалгія.

Невролог, психіатр Людмила Підкуймуха розповіла про комплекс симптомів, які можуть свідчити про фіброміалгію.

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Фіброміалгія – що це? Фіброміалгія — симптомокомплекс, що характеризується наявністю хронічного, дифузного, м'язово-скелетного болю в симетричних ділянках тіла. Біль не викликаний травмою або запальним процесом. Частіше фіброміалгією страждають жінки.⠀

Фактори ризику:

генетична схильність;

наслідок впливу великої кількості стресових чинників;

ожиріння;

малорухомий спосіб життя;

аутоімунні захворювання;

нещасні випадки та травми;

хірургічні втручання;

ендокринологічні захворювання (гіпотиреоз).

Лікарка розповіла, що механізми розвитку фіброміалгії характеризується спершу підвищенням больової чутливості, та порушенням механізмів сприйняття болю.

Далі слідують нейродинамічні зміни в центральній нервовій системі.

Важливі індикатори фіброміалгії:

больовий поріг чітко залежить від рівня дистресу організму;

зниження серотонінергічної та норадренергічної активності.

Діагностувати фіброміалгію може лише лікар, тож Людмила Підкуймуха закликала не займатись самодіагностикою, адже важливо виключити ревматологічні, ендокринологічні та загальні соматичні захворювання, зокрема депресію та тривожні стани.

Водночас ознаками фіброміалгії є:

в'ялість, зниження мотивації;

важкість при рухах і фізичній навантаженні;

зниження повсякденної активності;

труднощі з засинанням або поверхневий сон;

відчуття скутості в м'язах щоранку;

порушення уваги, розсіяність.

Симптомокомплекс потребує лікування, воно може бути, як немедикаментозне, зокрема, когнітивна-поведінкова психотерапія та медикаментозне, яке включає трициклічні препарати чи антидепресанти протиепілептичні. Їх призначенням займається теж виключно спеціаліст.