Офіційна статистика захворюваності на COVID-19 ближче до кінця 2020 року пішла на спад. Проте МОЗ це пов'язує з тим, що українці почали рідше робити дорогі ПЛР-тести.

Новий пік захворюваності варто очікувати вже у середині лютого 2021 року, такий прогноз головний санітарний лікар Віктор Ляшко озвучив в інтерв'ю для Bihus.info.

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За його словами, після цього захворюваність на коронавірус COVID-19 в Україні повинна піти на спад. На це впливають різні фактори, зокрема:

сезонність циркуляції грипоподібних захворювань;

поява імунобіологічних препаратів (вакцин).

Ляшко підкреслив, що медичні працівники наразі справляються з викликами, якщо мовиться про кількісні розрахунки. Проте їм досить тяжко, адже є фізичне та психоемоційне виснаження.

Довідка. Станом на 29 грудня в Україні підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 18081 людина. 681 835 пацієнтам вдалося одужати.

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