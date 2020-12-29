Коли буде новий пік захворюваності на COVID-19: Ляшко озвучив прогноз
Офіційна статистика захворюваності на COVID-19 ближче до кінця 2020 року пішла на спад. Проте МОЗ це пов'язує з тим, що українці почали рідше робити дорогі ПЛР-тести.
Новий пік захворюваності варто очікувати вже у середині лютого 2021 року, такий прогноз головний санітарний лікар Віктор Ляшко озвучив в інтерв'ю для Bihus.info.
Важливо Україна готується до масової вакцинації проти COVID-19: лікар розповів деталі
За його словами, після цього захворюваність на коронавірус COVID-19 в Україні повинна піти на спад. На це впливають різні фактори, зокрема:
- сезонність циркуляції грипоподібних захворювань;
- поява імунобіологічних препаратів (вакцин).
Ляшко підкреслив, що медичні працівники наразі справляються з викликами, якщо мовиться про кількісні розрахунки. Проте їм досить тяжко, адже є фізичне та психоемоційне виснаження.
Вакцинація в Україні: що відомо
- МОЗ затвердило план вакцинації українців від COVID-19. Він передбачає 4 етапи, а його мета полягає у тому, аби протягом 2021 – 2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення.
- Вакцинація буде добровільною. План оновлюватимуть кожні 2 тижні у залежності від ситуації. Може змінюватися інформація про етапи розробки та постачання вакцин, реєстраційні процедури.
- У січні – квітні будуть щеплювати людей з високим ризиком інфікування COVID-19, а також медичних працівників. Далі – тих, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
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