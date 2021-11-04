Згідно з прогнозом МОЗ, пікові навантаження на медичну систему почнуться вже через 2 – 3 тижні. Після цього ситуація почне покращуватися. Про це Кузін повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Ігор Кузін
“За нашими прогнозами, ми очікуємо пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спаданням до середини грудня 2021 року, у тому числі поліпшення ситуації у першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози”.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії. До лікарень госпіталізували аж 5 472 людей. На жаль, ще 699 хворих померли. Натомість одужали за цей час 12 464 пацієнти.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у:
- місті Київ – 1 836,
- Дніпропетровській області – 2 254,
- Одеській області – 1 899,
- Харківській області – 1 656,
- Житомирській області – 1 559.
Тим часом від початку пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал