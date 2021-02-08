Коли будуть вакцинувати українців, які перехворіли на коронавірус
Вакцинація проти COVID-19 в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.
Також на тему: Усі ми – європейська родина: глава Єврокомісії просить поділитись вакцинами з Україною
Він наголосив, що за інформацією ВООЗ, імунітет від COVID зберігається на термін від 3 до 6 місяців у тих, хто перехворів.
Віктор Ляшко
“Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, – ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби”.
Він підкреслив, що люди без імунітету не мають взагалі захисту від коронавірусу
Вакцинація в Україні: головне
- Вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого, днак можливі затримки.
- Буде діяти план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів. Спочатку українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.
- Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
- Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter