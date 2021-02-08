Коли будуть вакцинувати українців, які перехворіли на коронавірус

Вакцинація проти COVID-19 в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Він наголосив, що за інформацією ВООЗ, імунітет від COVID зберігається на термін від 3 до 6 місяців у тих, хто перехворів.

Віктор Ляшко “Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відстрочення щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, – ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли треба вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то в першу чергу зробимо щеплення того, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби”.

Він підкреслив, що люди без імунітету не мають взагалі захисту від коронавірусу

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу