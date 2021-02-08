Коли будуть вакцинувати українців, які перехворіли на коронавірус

Вакцинація проти COVID-19 в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.
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Він наголосив, що за інформацією ВООЗ, імунітет від COVID зберігається на термін від 3 до 6 місяців у тих, хто перехворів.
Він підкреслив, що люди без імунітету не мають взагалі захисту від коронавірусу
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу