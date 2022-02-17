Коли чекати готову вакцину проти Омікрону від Pfizer та Moderna

Американські компанії Moderna та Pfizer і BioNTech майже одночасно заявили, що розроблятимуть специфічну вакцину проти COVID-штаму Омікрон.

Водночас такий препарат від Moderna може бути готовий вже до серпня 2022 року. Тоді як Pfizer відклали розробку на кілька тижнів.

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Як просуваються справи із новою вакциною у Moderna

Разом з тим Moderna ще збирає клінічні дані, щоб визначити, чи буде ця COVID-вакцина забезпечувати кращий захист, ніж третя доза вже наявного препарату. Про це заявив генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель.

Ми вважаємо, що бустер буде потрібний. Я поки не знаю, чи буде це вже наявна вакцина, тільки проти Омікрону, чи двовалентна: дві мРНК в одній дозі – вакцина проти Омікрону і вакцина, яка вже існує,

– сказав він.

Це рішення ухвалять у найближчі місяці, коли всі клінічні дані стануть доступними. Власне самі клінічні випробування специфічної бустерної вакцини компанія почала у січні 2022 року.

Попередні результати досліджень на мавпах показують, що ця вакцина може не забезпечувати кращий захист, ніж третє щеплення вже наявною вакциною.

Нещодавні дослідження показують, що приблизно 95% дорослих через 4 тижні після введення другої дози мРНК-1273 вакцини мали високі титри нейтралізуючих антитіл до Омікрону . Також нейтралізація вірусу спостерігалася у 100% підлітків та 100% дітей із відповідних груп через 4 тижні після другої вакцини.

Крім цього, до серпня 2023 року Moderna може розробити так звану панвакцину, яка б одночасно захищала від COVID-19, грипу та інших респіраторних захворювань.

Pfizer відклали розробку

Раніше компанії Pfizer планувала випустити специфічну вакцину проти Омікрону до березня 2022 року. Однак постачання вакцини для боротьби з Омікроном від компаній Pfizer і BioNTech відклали на кілька тижнів. Причина – повільний процес збору даних. Про це заявив генеральний директор BionTech Угур Шахін.

Тож коли специфічна вакцина буде готова, компанія оцінить, чи вона ще потрібна. Тому BioNTech може продовжувати створювати нові вакцини, якщо це буде необхідно.

Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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