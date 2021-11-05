Хто може отримати сертифікат про одужання

Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

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Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і він не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.Обов'язковою підставою для генерації електронного документа буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Важливо! Люди які хворіли на коронавірус раніше, можуть отримати паперовий сертифікат у свого сімейного лікаря. Інструкція тут.

Що дозволить новий сертифікат

внутрішній – для використання всередині країни в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки. Дозволить упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

У МОЗ нагадують: якщо ви перехворіли, то безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.