За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перші поставки вакцини для проведення масової вакцинації в Україні очікують у лютому. Відповідний договір офіційний Київ уклав із китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Вакцини від коронавірусу в Україні: Степанов оприлюднив деталі

Очільник МОЗ, зокрема, зауважив, що Україна в своєму плані вакцинації не збирається використовувати російську вакцину. Про це Степанов сказав у коментарі виданню "Настоящее время".

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Ми уклали договір на поставку вакцини, виробленої китайської фармкомпанією Sinovac Biotech – це один із найбільших виробників вакцин у світі. Також ми ведемо переговори з іншими компаніями, вони вже практично завершилися,

– підкреслив міністр.

Він додав, що зараз іде технічний процес узгодження самого договору. Крім того, каменем спотикання були саме терміни поставки вакцин.

Також Степанов заявив, що вакцинація населення буде відбуватися в 5 етапів (раніше говорили про 4 етапи – 24 канал).

"На першому етапі плануємо вакцинувати 355 тисяч осіб. Це медичні працівники, що передусім працюють у лікарнях, які надають допомогу хворим з COVID-19. Це люди, які перебувають у спеціалізованих установах, таких як будинки для престарілих. Тобто найбільш підвладна ризику категорія населення", – зазначив він.

А на другому етапі, за його словами, приєднуються люди за професійними групами ризику та за віком, що мають різні захворювання.

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Вакцинація в Україні: коротко

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.

Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



Попередній план вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу