Головним відкриттям у дослідженні є оцінка функціональних зв'язків окремих областей мозку. Вчені знали, що зміни у функціональній області можуть бути ознакою депресії, порушень харчової поведінки, шизофренії та інших розладів.

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Деталі дослідження

Команда вивчила три функціональні області мозку, які беруть участь в контролі емоцій, уваги, пізнанні та інших процесах у дітей в перший місяць життя.

Дослідники намагались з'ясувати варіативність цих зв'язків, а також їх вплив на темперамент немовляти. Для цього вони використовували інфрачервону спектроскопію, а також анкетування батьків для оцінки темпераменту дитини.

Вчені виявили, що функціональні зв'язки мозку, що впливають на поведінку людини, розвиваються впродовж першого місяця життя. Подібних висновків досі не робили жодні вчені.

Результати дослідження

Тобто нейронні зв'язки в мозку, що визначають характерні риси особистості, вже присутні з народження і унікальні для кожної людини.

Зокрема, незабаром після народження у дітей був виражений тісний зв'язок між лобовою та тім'яними областями мозку. Дотепер не було доказів, що вона розвивається на такій ранній стадії.

Є низка психічних розладів, які пов'язані з відмінностями в функціональних зв'язках мозку, однак поки не ясно, чи може виявлена ​​кореляція між ними і поведінкою прогнозувати довгострокові результати розвитку людини, зокрема, поведінку і хвороби,

– заявили автори.

Тепер вчені хочуть з'ясувати, чи має ця кореляція критичне значення для прогнозування ризиків.