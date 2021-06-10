Головним відкриттям у дослідженні є оцінка функціональних зв'язків окремих областей мозку. Вчені знали, що зміни у функціональній області можуть бути ознакою депресії, порушень харчової поведінки, шизофренії та інших розладів.
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Деталі дослідження
Команда вивчила три функціональні області мозку, які беруть участь в контролі емоцій, уваги, пізнанні та інших процесах у дітей в перший місяць життя.
Дослідники намагались з'ясувати варіативність цих зв'язків, а також їх вплив на темперамент немовляти. Для цього вони використовували інфрачервону спектроскопію, а також анкетування батьків для оцінки темпераменту дитини.
Результати дослідження
Тобто нейронні зв'язки в мозку, що визначають характерні риси особистості, вже присутні з народження і унікальні для кожної людини.
Зокрема, незабаром після народження у дітей був виражений тісний зв'язок між лобовою та тім'яними областями мозку. Дотепер не було доказів, що вона розвивається на такій ранній стадії.
Є низка психічних розладів, які пов'язані з відмінностями в функціональних зв'язках мозку, однак поки не ясно, чи може виявлена кореляція між ними і поведінкою прогнозувати довгострокові результати розвитку людини, зокрема, поведінку і хвороби,
– заявили автори.
Тепер вчені хочуть з'ясувати, чи має ця кореляція критичне значення для прогнозування ризиків.