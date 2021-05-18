Така затримка у також посилить проблеми постачань в рамках глобальної ініціативи COVAX. Джерела, які коментували ситуацію на умовах анонімності, заявили, що наразі в пріоритеті кампанія вакцинації в Індії, оскільки щоденна кількість загиблих сягає рекордного рівня.

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Це було обговорено внутрішньо, ми попросили деякі країни не очікувати експортних зобов'язань, враховуючи поточну ситуацію в Індії,

– йдеться в повідомленні ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Які саме країни отримали таке повідомлення, вказано не було.

Водночас терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як швидко Індія подолає другу хвилю коронавірусу.

У COVAX зазначили, що 140 мільйонів доз, які міжнародна ініціатива очікувала отримати від Інституту сироватки до кінця травня, тепер залишаться в Індії. Україна має угоду з COVAX, відповідно, партію вакцин AstraZeneca індійського виробництва отримає відразу, як поставки налагодяться.

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