Така затримка у також посилить проблеми постачань в рамках глобальної ініціативи COVAX. Джерела, які коментували ситуацію на умовах анонімності, заявили, що наразі в пріоритеті кампанія вакцинації в Індії, оскільки щоденна кількість загиблих сягає рекордного рівня.

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Це було обговорено внутрішньо, ми попросили деякі країни не очікувати експортних зобов'язань, враховуючи поточну ситуацію в Індії,
– йдеться в повідомленні ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Які саме країни отримали таке повідомлення, вказано не було.

Водночас терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як швидко Індія подолає другу хвилю коронавірусу.

Що відомо про постачання Covishield

  • Індійський інститут сироватки (SII) – найбільший у світі виробник вакцин, що виробляє препарат AstraZeneca, зазначив, що сподівається відновити постачання в COVAX та інші країни до кінця цього року.
  • Як відомо, через значне погіршення ситуації з COVID-19 Індія припинила експорт вакцини.
  • При цьому в Україні наразі майже закінчився препарат AstraZeneca, призначений для першої дози вакцинації.