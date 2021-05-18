Коли Індія відновить поставки вакцини і чи отримає препарат Україна

Ймовірно, Індія не відновить експорт вакцини проти коронавірусної хвороби до інших країн швидше, ніж у жовтні 2021 року. Наразі країна використовує препарати у межах своєї країни.
Така затримка у також посилить проблеми постачань в рамках глобальної ініціативи COVAX. Джерела, які коментували ситуацію на умовах анонімності, заявили, що наразі в пріоритеті кампанія вакцинації в Індії, оскільки щоденна кількість загиблих сягає рекордного рівня.
До теми Вакцинація ефективна проти постковідного синдрому
Це було обговорено внутрішньо, ми попросили деякі країни не очікувати експортних зобов'язань, враховуючи поточну ситуацію в Індії,
– йдеться в повідомленні ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.
Які саме країни отримали таке повідомлення, вказано не було.
Водночас терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як швидко Індія подолає другу хвилю коронавірусу.
У COVAX зазначили, що 140 мільйонів доз, які міжнародна ініціатива очікувала отримати від Інституту сироватки до кінця травня, тепер залишаться в Індії.
Україна має угоду з COVAX, відповідно, партію вакцин AstraZeneca індійського виробництва отримає відразу, як поставки налагодяться.
Що відомо про постачання Covishield
- Індійський інститут сироватки (SII) – найбільший у світі виробник вакцин, що виробляє препарат AstraZeneca, зазначив, що сподівається відновити постачання в COVAX та інші країни до кінця цього року.
- Як відомо, через значне погіршення ситуації з COVID-19 Індія припинила експорт вакцини.
- При цьому в Україні наразі майже закінчився препарат AstraZeneca, призначений для першої дози вакцинації.