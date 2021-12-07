Наприклад, у Великій Британії препарат Merck був зареєстрований у листопаді 2021 року і вже застосовується. Незабаром ліки мають схвалити регулюючі органи в США.
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Попередньо відомо, що нові препарати значно знижують імовірність важкого перебігу хвороби у разі початку лікування в перші дні після появи симптомів.
Чому бідні країни отримують ліки пізніше
Однак у країнах із середнім та низьким рівнем доходів ліки від коронавірусу з’являться лише через кілька місяців, хоча обидві компанії дозволили виробляти аналоги їхніх препаратів.
Перешкоди пов'язані з виробництвом та ціноутворенням, як стверджують активісти, які борються за доступність ліків, та експерти у сфері громадського здоров'я.
У чому головна проблема
Більшість людей у бідних країнах практично не мають доступу до тестування на коронавірус і часто отримують цей доступ лише тоді, коли вони вже госпіталізовані.
Коли ліки від коронавірусу можуть стати доступними
Препарати Pfizer та Merck-Ridgeback були створені в ході окремих клінічних випробувань щодо зниження ризику госпіталізації та смерті людей з групи високого ризику з легким або середнім ступенем захворювання.
Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.
Більшість договорів про постачання, про які було оголосили публічно, уклали з багатими країнами, зокрема з Великою Британією, яка дозволила використання молнупіравіру у листопаді. У США домовилися про закупівлю 10 мільйонів курсів ліків Pfizer та 3,1 мільйона курсів терапії Merck-Ridgeback.
До слова Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні
Очікується, що ліки стануть доступними в США незабаром після затвердження Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, яке має бути вже у грудні 2021 року.
А щойно новітні ліки для лікування коронавірусу з'являтимуться у світі, їх постачатимуть і до України.