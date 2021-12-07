Наприклад, у Великій Британії препарат Merck був зареєстрований у листопаді 2021 року і вже застосовується. Незабаром ліки мають схвалити регулюючі органи в США.

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Попередньо відомо, що нові препарати значно знижують імовірність важкого перебігу хвороби у разі початку лікування в перші дні після появи симптомів.

Чому бідні країни отримують ліки пізніше

Однак у країнах із середнім та низьким рівнем доходів ліки від коронавірусу з’являться лише через кілька місяців, хоча обидві компанії дозволили виробляти аналоги їхніх препаратів.

Перешкоди пов'язані з виробництвом та ціноутворенням, як стверджують активісти, які борються за доступність ліків, та експерти у сфері громадського здоров'я.

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У чому головна проблема

Більшість людей у бідних країнах практично не мають доступу до тестування на коронавірус і часто отримують цей доступ лише тоді, коли вони вже госпіталізовані.

Довідка. За даними ВООЗ, із трьох мільярдів тестів, зареєстрованих в усьому світі, лише 0,4% було проведено у країнах з низьким рівнем доходу. За оцінками організації, лише 1 із 7 випадків інфікування коронавірусом в Африці коли-небудь діагностується.

Коли ліки від коронавірусу можуть стати доступними

Препарати Pfizer та Merck-Ridgeback були створені в ході окремих клінічних випробувань щодо зниження ризику госпіталізації та смерті людей з групи високого ризику з легким або середнім ступенем захворювання.

Pfizer заявила, що до кінця 2022 року зможе виробити приблизно 80 мільйонів курсів лікування препаратом паксловід. Merck заявляє, що може виробити не менше 30 мільйонів курсів свого препарату молнупіравір за той самий період.

Молнупіравір – як діє Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19. У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

Більшість договорів про постачання, про які було оголосили публічно, уклали з багатими країнами, зокрема з Великою Британією, яка дозволила використання молнупіравіру у листопаді. У США домовилися про закупівлю 10 мільйонів курсів ліків Pfizer та 3,1 мільйона курсів терапії Merck-Ridgeback.

До слова Британія схвалила нові ліки від COVID: наскільки вони ефективні

Очікується, що ліки стануть доступними в США незабаром після затвердження Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, яке має бути вже у грудні 2021 року.

А щойно новітні ліки для лікування коронавірусу з'являтимуться у світі, їх постачатимуть і до України.