Про це повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016 – 2019 роках Павло Ковтонюк.

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Павло Ковтонюк "Я думаю, що плато буде в середині листопада (2021 року – 24 канал), а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в червоні зони".

Зазначимо, що під поняттям "вихід на плато" ховається крива за кількістю нових інфікованих. Тобто коли число нових заражених залишається однаковим протягом тривалого періоду.

Що може зупинити чергову хвилю

Він вважає, що українцям слід вакцинуватися від коронавірусу. Річ у тім, що високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю COVID-19.

"Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо", – наголосив експерт.

Він переконаний, що влада повинна вводити обмеження в регіонах і не чекати піку епідемії, поки лікарні переповняться. "Краще випередити події", – вважає Ковтонюк.

Коронавірус в Україні: головне

В Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Станом на 25 жовтня одужали 2 380 374 особи. Однак, жертвами недуги стали 64 202 мешканці країни.

Наразі у червону зону входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.

Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.

Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу