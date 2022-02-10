Інгалятор – теж пристрій для вдихання аерозолю, але в ньому зазвичай використовують ліки у вигляді порошку, а не рідини. Інгалятор невеликий і видає одну дозу ліків. Щоб її отримати, потрібно натиснути кнопку і глибоко вдихнути.

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Коли застосовують небулайзер

Є кілька хвороб, коли потрібні ці прилади:

астма та хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ);

інші захворювання легень, такі як муковісцидоз або бронхолегенева дисплазія;

деякі види пневмонії;

сильні алергічні реакції.

Всі ці хвороби діагностує лікар, і він обов'язково скаже, коли дитині потрібний вдома небулайзер, а коли без нього можна обійтися. Іноді при астмі його можна замінити портативний інгалятор.

Небулайзер при бронхіті

Якщо у дитини немає захворювань легень, тримати вдома небулайзер про всяк випадок не має сенсу. Хоча деякі педіатри та лори радять протилежне. При звичайному кашлі та навіть бронхіті інгаляції не потрібні. Для полегшення симптомів можна просто полоскати горло сольовим розчином.

Єдиний випадок, коли дитині без хронічних захворювань може знадобитися небулайзер, це несправжній круп. Його ознаки – сильний кашель, утруднення дихання, хриплість голосу. Зазвичай він виникає як ускладнення застуди. При несправжньому крупі можна використовувати інгаляції з будесонідом, вони допомагають зняти напад.

Небулайзер для дорослих

Більшість дорослих із хворобами легень стикається з небулайзером лише у лікарні. Вдома найчастіше досить портативного інгалятора. Домашній небулайзер в окремих випадках може знадобитися пацієнтові з астмою, наприклад: