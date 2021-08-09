Існують дві основні різновиди вірусу: ВПГ-1 – простий герпес, який зазвичай проявляється у вигляді виразок навколо рота та ВПГ-2 – генітальний герпес, під час нього виразки виникають поряд з геніталіями або на них.

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Коли призначають аналіз

Аналіз призначають в декількох випадках:

є симптоми герпесу – виразки навколо рота або на геніталіях, свербіж та біль;

людина в групі ризику – наприклад, займався сексом з людиною, у якого герпес у фазі загострення.

У рідкісних випадках ВПГ може викликати енцефаліт або менінгіт – небезпечне для життя захворювання головного і спинного мозку. Аналіз на ВПГ потрібен, якщо у людини є його симптоми:

жар;

скутість м'язів шиї;

сплутаність свідомості;

сильний головний біль;

чутливість до світла.

Також аналіз призначають вагітним жінкам, якщо у них або у їхнього партнера є симптоми герпесу. Якщо мати хворіє, то вона може заразити дитину. Бо у новонароджених імунітет слабший, ніж у дорослих, зараження ВПГ проходить важче – вірус може перейти на внутрішні органи та навіть призвести до смерті.

Новонародженим, якщо у них або у матері є симптоми герпесу, теж роблять аналіз.

Які є види аналізу

Посів на культури клітин. З ранки беруть мазок, який культивують в чашці Петрі та перевіряють, яка культура там виросла. Якщо аналіз позитивний, можна дізнатися тип герпесу.

ПЛР-тест. Під час цього тесту перевіряють, чи є генетичний матеріал вірусу в зразку рідини з виразки, крові або спинномозкової рідини. За допомогою ПЛР-тесту визначають, чи є ВПГ. Цей вид аналізу точніший, ніж посів на культурі клітин.

Аналіз на антитіла. Цей аналіз показує, чи є в крові імуноглобулін IgG, який організм виробляє у відповідь на появу ВПГ в тілі. Кров беруть з вени.