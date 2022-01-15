Коли коронавірус стане ендемічним, як грип: припущення ВООЗ

З часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Тобто коронавірус залишиться з нами назавжди, але люди пристосуються до нього, як і до інших інфекційних захворювань.

Коли пандемія перейде до фази ендемії передбачити неможливо. Як зауважила членкиня Виконавчої ради Європейського регіонального бюро ВООЗ та директорка програм охорони здоров’я Ніно Бердзулі, ендемічна фаза можлива, але вимагає колективного імунітету.

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Для того, аби коронавірус став ендемічним, необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.

Це буде можливо. У нас є обережний оптимізм, коли рівень вакцинації підвищиться, тоді потенційно існує можливість переходу пандемії в ендемічну фазу. Це вимагає вакцинного захисту та природного імунітету. Мінімум 80 – 85% населення країни має бути вакциновано, тому ми не можемо досягти цієї мети. Нам потрібно виявити солідарність з вакцинами,

– заявила Бердзулі.

Деякі країни вакцинували лише 1% населення

Представниця ВООЗ додала, що сьогодні у світі є країни, де рівень вакцинації охоплює лише 1% від усього населення. Водночас є й інші країни, які вже запровадили бустерне щеплення (навіть по другому колу).

Рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні:

Джерело: МОЗ

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 29 309 322 щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 14 972 000 українців. 14 971 998 з них отримали щонайменше одну дозу, а 14 240 830 – обидві.

Тим часом 8 639 вакцинованих зробили додаткову дозу, а 87 196 – бустерну.

Загалом в Україні проти коронавірусу вакцинували близько 50% дорослого населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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