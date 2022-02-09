Коли коронавірус в Україні стане ендемічним: невтішний прогноз експертів

Експерти прогнозують перехід до ендемічного поширення COVID-19 в Україні аж у 2023 році – на рік пізніше, ніж у ЄC. Все через низький темп вакцинації населення.

Так, за рік вакцинальної кампанії в Україні не щепили навіть половину населення. Ба більше, темпи вакцинації сповільнюються. Тож аналітики Українського центру охорони здоров’я (UHC) розробили рекомендації, які допоможуть Україні мінімізувати втрати життів від COVID-19 серед вразливих груп.

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На фоні чергової, але не останньої, хвилі COVID-19 кампанія з вакцинації в Україні завмирає не в змозі охопити навіть 50% населення. Не вдалося захистити й найбільш вразливі групи, рівень імунізації яких ще нижчий, ніж середній по країні. Уряду слід змінити стратегію протидії відповідно до нових умов,

– зазначили експерти.

Враховуючи низьке охоплення вакцинацією, експерти прогнозують перехід до ендемічного поширення COVID-19 в Україні до 2023 року.

Від 12 до 19 мільйонів українців залишаються без природного або вакцинного захисту від вірусу, серед них – велика кількість громадян віком 60+ та людей з супутніми хворобами. Більшість з них буде здобувати свій імунний захист через перенесення хвороби, ризикуючи здоров'ям та життям,

– попередили експерти.

Експерти висунули Уряду свої пропозиції

Уряду України пропонують у 2022 році зосередитися на чотирьох стратегічних завданнях, які допоможуть Україні мінімізувати поганий сценарій:

Вакцинувати вразливі групи (70% двома дозами та 50% бустерною дозою). Забезпечити широкий доступ до безоплатних швидких тестів для усього населення. Сприяти виробленню у громадян навичок для мінімізації поширення інфекції. Наприклад, "захворів – залишайся вдома!". Оперативно забезпечити країну амбулаторними ліками проти COVID-19 в аптеках за умови їхньої появи на ринку у 2022 році.

Ці заходи рекомендують впроваджувати додатково до політик, які вже діють. Важливо продовжувати політику обов'язкового використання медичних масок та перевірки COVID-сертифікатів у місцях масового перебування людей.

Вироблення природного імунітету принесе більше смертей

Невелика частина країн, яка змогла вакцинувати понад 70% населення може перейти до ендемічної фази вже у 2022 році. Зокрема буде значно менше важких випадків та смертності.

Аналітики вважають, що для України у 2022 році основним способом отримання імунітету проти коронавірусу буде не вакцинація, а природне перенесення хвороби. Це створює ризик високої смертності внаслідок COVID-19 серед людей старшого віку та людей з супутніми хворобами, які не мають імунного захисту.