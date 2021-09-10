Коли краще народити та чи мають чоловіки готуватися до пологів: інтерв'ю з акушером-гінекологом

З роками жінці стає все складніше завагітніти, виносити й народити дитину. Попри це, існують поодинокі випадки успішних пологів і після 45 років.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів акушер-гінеколог Сергій Ахрамеєв, який працює в Київському міському пологовому будинку №5. Він поділився секретами своєї роботи та повідомив багато цікавих фактів,

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"Я б не сказав, що це суто жіноча професія"

Чому ви обрали професію акушера-гінеколога?

Я ще з дитинства знав, що буду лікарем. І конкретно – лікарем акушер-гінекологом. Так я йшов до своєї мети, знаючи про це.

Чому чоловіки стають гінекологами?

Не можу сказати за всіх чоловіків, чому. Цього не знаю. Але я б не сказав, що це суто жіноча професія. Тому що тут треба інколи фізична сила, моральна витримка. Дехто вважає, якщо це жінка, то потрібно, аби й лікарем була теж представниця тієї ж статі. Ні.

Чи був у вас момент, коли ви хотіли кинути професію?

Ні, ще такого не було. Я сподіваюся, в майбутньому теж не виникне такого бажання.

Чому більшість жінок соромляться чоловіка акушера-гінеколога?

Я думаю, це такий інтимний момент – жінка соромиться йти до чоловіка, тому йде до лікаря тієї самої статі. Але деякі говорять, що чоловік набагато ніжніше ставиться до них, ніж жінка акушер-гінеколог. Я не хочу нічого поганого сказати, але є така думка.

Які наймолодші та найстарші пацієнтки з вагітністю у вас були?

Конкретно в мене не було сильно молодих і старших. Але в практиці в нашому пологовому будинку найменшій – 16 років, а найстаршій – десь 50+.

Які є міфи про вашу професію?

Що акушерство і гінекологія – це різна професія. Ні, це одна й та сама спеціалізація. По-друге, що акушер-гінеколог тільки приймає пологи. Ні, обсяг і спектр роботи у нас великий й широкий. Це такі більш поширені міфи.

Чи ревнують до вас чоловіки ваших пацієнток?

Слава Богу, такого не траплялося. Може, я чогось не знаю і мені цього не говорили. Мені казали, що я симпатичний. Не буду приховувати. Але ніхто не ревнував.

"Рекомендований вік для пологів справді існує"

Чи справді існує рекомендований вік для пологів?

Звичайно, існує. Чим старша жінка, тим складніше завагітніти, виносити і народити. Тому оваріальний резерв з роками знижується, відтак є рекомендований вік.

Що таке оваріальний резерв? Це кількість яйцеклітин, які можуть брати участь у процесі запліднення. Оцінку оваріального резерву проводить лікар на основі результатів УЗД та аналізів.

У 17 – 18 років репродуктивна система жінки вже готова для зачаття, виношування і народжування. І десь у середньому це є 40 – 45 років. Звісно, трапляються випадки, коли жінка вагітніє після 45 років, навіть у 50. Так буває, але цю вагітність складніше виносити.

Як обрати "свого" лікаря-гінеколога?

Зараз дуже багато джерел інформації. Всі читають відгуки про лікарів як позитивні, так і негативні. Але треба зустрітися з тим, хто припав вам до душі. Наприклад, з відгуків у соцмережах. І конкретно з ним поговорити й зрозуміти – це ваша людина чи ні. Я рекомендую зустрічатися особисто.

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Чи можна народжувати вдома по скайпу?

Робити можна що завгодно. Але чи треба, чи це розумно. Я не рекомендую. Я проти того, щоб народжувати вдома без нагляду медичного персоналу. Так, є жінки, які бояться втручання медиків, агресії акушер-гінекологів.

Наприклад, для цього в нашому пологовому будинку створено проєкт "Домашні пологи під захистом пологового будинку". Він спрямований на те, щоб жінка максимально в наближених умовах до домашніх народжувала, але під наглядом кваліфікованого медичного персоналу.

Тому що в пологах може статися все, вдома ніхто допомогу не надасть. І якщо хтось приймає пологи по скайпу, то теж нічого не зробить. Тільки може дати рекомендацію викликати швидку чи їхати в лікарню.

Але дуже багато часу пройде, і це все ж життя мами й дитини. Тож я не рекомендую і проти, бо для цього є спеціалізовані медичні заклади.

Чи можна вплинути на стать майбутньої дитини?

На жаль, чи, на щастя, не можна.

Чоловік і жінка разом мають готуватися до пологів

Чи потрібно чоловікам готуватися до пологів?

Так, як і жінкам. За статистикою, вони частіше готуються, ніж чоловіки. І бажано це робити не за один день чи тиждень, а, як-то кажуть, жінка має готуватися до пологів все життя. Так і чоловік має це робити. Я розумію, що це дуже рідко буває. Але хоча б за рік чи 2.



Обоє майбутніх батьків мають готуватися до пологів / Фото Unsplash

Тому чоловік теж має пройти деякі обстеження. Як і жінка ходить до гінеколога, він повинен ходити до чоловічого лікаря. Разом вони мають готуватися до пологів, якщо задумали зачати дитину.

Чи небезпечна епідуральна анестезія?

В кожній маніпуляції є якісь ускладнення. В якійсь більше, в якійсь менше. Я не можу сказати, що вона небезпечна. Так, є невеликий відсоток ускладнень. Але такої небезпеки вона не несе.

Епідуральна анестезія: що це? Один зі способів знеболення. Людині вводять знеболювальні через катетер між оболонками спинного мозку. Відтак вона не відчуває болю в тій частині тіла, де проводять анестезію, але перебуває у свідомості.

Чи називали ваші пацієнтки на вашу честь дітей?

Чекаю. Мабуть, не дочекаюся. Ще не називали.

Чому сьогодні партнерські пологи – так модно?

Я б не сказав, що це модно. Але я вважаю, що це правильно. Роль чоловіків – підтримувати й захищати жінку не тільки в житті й побуті, але і в пологах. Варто бути присутнім і прожити з нею цей нелегкий шлях.

Була у вас ситуація, коли чоловік втрачав свідомість у пологовому залі?

Вони були, є і будуть.

Як краще народжувати?

Жінка має народжувати у вільній позиції, яку вона обирає сама. Не ми їй говоримо, а вона говорить, як їй зручно.



Акушер-гінеколог Сергій Ахрамеєв розповів про свою професію / Скриншот з відео 24 каналу

Що вам подобається у вашій професії?

Інколи, коли я дуже втомлений, але чую від молодої пари, які тільки народили, слова вдячності, хочеться працювати. Це надихає.

А що дратує?

Я про це не думав. Мабуть, те, що деякі люди думають, ніби ми можемо все – розв'язати будь-яке питання. Але ми не боги, не можемо розв'язати всі проблеми різної складності.