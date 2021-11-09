Коли лягати спати, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Науковці з'ясували, що найкраще лягати о 22 – 23 години вечора, це може покращити здоров'я серця людини. У дослідженні взяли участь 88 тисяч добровольців.

Дослідження команди науковців тривало 6 років і складалося з кількох етапів. Спочатку учасники експерименту (віком від 43 до 79 років, більша частина – жінки) заповнили анкети про свій фізичний стан та соціальний стан, а потім протягом 7 днів носили браслети, які фіксували час засинання та пробудження.

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Найкращий час для сну

У наступні роки добровольці періодично проходили обстеження. За цей час у 3172 осіб (3,6%) розвинулися серцево-судинні захворювання – як виявилося, більшість людей із цієї групи лягали спати опівночі чи пізніше. А ті, хто засинав о 22 – 23 годині, страждали від аналогічних хвороб значно рідше.

Поки ми не можемо зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язок, але результати нашого дослідження дозволяють припустити, що ранній або пізній відхід до сну може з більшою ймовірністю порушити роботу організму, це може мати несприятливі наслідки для серцево-судинної системи,

– зазначили науковці.

Слова дослідників підтвердила представниця Британського фонду серця: "Це велике дослідження показує, що відхід до сну між 10 та 11 годинами вечора може бути оптимальним для більшості людей і дозволить зберегти здоров'я серця у довгостроковій перспективі".

Як зберегти серце здоровим

Науковці також наголосили, що сон – не єдиний фактор, який може вплинути на здоров'я серця. Також важливо слідкувати за своїй способом життя та показниками здоров'я, таких як кров'яний тиск і рівень холестерину, підтримувати здорову вагу і регулярно займатися спортом, скорочуючи споживання солі та алкоголю.

Раніше у дослідженні, яке тривало шість років за участю понад мільйоном добровольців, учені прийшли до висновку, що молодим людям найкраще спати сім годин на добу.