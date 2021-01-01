Дослідження показало, що люди бачать дивні метафоричні сни ближче до ранку, і вони зазвичай пов'язані з реальними подіями з далекого минулого.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брало участь 68 студентів, з них 58 дівчат. Середній вік – 25 років. Їм потрібно було по будильнику вставати чотири рази протягом ночі, тобто кожні дві години, пише Psych News Daily.

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Після пробудження потрібно було переказувати на диктофон зміст свого сну. А вранці – заповнювати форму, в якій потрібно оцінювати їхню дивакуватість, інтенсивність, зв'язок з реальністю й емоційне забарвлення. В середньому, за вісім нічних інтервалів добровольці записували п'ять сюжетів.

Вчені розділили записані сни на дві категорії: ранню і пізню ніч. Сни ранньої ночі – ті, які добровольці бачили протягом перших чотирьох годин сну. Пізньої ночі – протягом останніх. Всього вийшло 173 ранніх і 177 пізніх снів.

Різниця між снами

Добровольці оцінювали сни пізньої ночі як більш вигадливі, метафоричні й дивні. Вони були більш емоційними, інтенсивними й "важливими". Досвітні сни, швидше за все, були пов'язані з далеким минулим. А сни ранньої ночі – з часом неспання. При цьому різниці в рівні стресу або негативу між двома типами снів не було.

Чому так відбувається

Відмінності в змісті можуть бути пов'язані з процесами, що відбуваються уві сні. Наприклад, активація спогадів – з консолідацією пам'яті. У наступному дослідженні автори хочуть з'ясувати, чи пов'язана дивина снів з творчими здібностями людини.