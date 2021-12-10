Коли може бути новий спалах коронавірусу в Україні: три сценарії

В Україні можливий новий спалах коронавірусу в січні наступного року. Спричинити активне зростання захворюваності в Європі можуть сезонні хвороби та циркуляція нового штаму Омікрон.

Нову хвилю коронавірусу прогнозують в січні

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що наразі у школі розглядають три сценарії поширення коронавірусу: середній, оптимістичний, песимістичний.

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За оптимістичного – в січні ми не побачимо зростання захворюваності,

– зауважив Ганиченко.

Зокрема, за середнього сценарію очікується, що захворюваність, дійсно, почне зростати з січня і на це є три причини.

Перша причина

Передусім йдеться про ситуацію в Європі. Ганиченко зауважив, що зараз в країнах Європи фіксують масове активне зростання. Водночас у низці країн ситуація стабілізувалася.

За його словами, відповідно, такий тренд може перекинутися і на Україну досить швидко в рамках початку наступного року – це січень 2022 року.

Друга причина

Спровокувати нову хвилю пандемії може також традиційна сезонність грипоподібних захворювань.

Попри те, що минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Це може бути пов'язано з січневим локдауном.

Якщо цьогоріч не вводитимуть локдаун, є ризик того, що буде зростання захворюваності на COVID-19 в січні 2022 року.

Третя причина

Нові штами коронавірусу. Ганиченко наголосив, що наразі в Україні не йдеться про циркуляцію штаму Омікрон. Однак, це потенційна загроза.

Тож, у КSE вважають, що ці три фактори вказують на те, що в січні, дійсно, є ймовірність зростання захворюваності на COVID-19 саме в Україні.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні? Впродовж доби захворіли на коронавірус 11 327 людей. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

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